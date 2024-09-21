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  4. Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı!

Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı!

21.09.2024 18:30
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı. Gözaltına alınan Kasap işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ev hapsi verildi.

Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı!

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti.

EV HAPSİ VERİLDİ!

Murat Kasap karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap, ev hapsi verildi.

BEYPAZARI-BELEDIYE-BASKANININ-KORUMASI-_400919_111300

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde tabancayla yaralanan 2 kişi ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı.

BEYPAZARI-BELEDIYE-BASKANININ-KORUMASI-_400919_111300

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Yaralama Beypazarı silah belediye
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