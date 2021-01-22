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Beypazarı’nda 2 ev kül oldu

22.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Beypazarı’nda 2 ev kül oldu

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu.Alınan bilgiye göre, Beypazarı’nın Uruş Mahallesinde nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı’nın Uruş Mahallesinde nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki eve sıçradı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Beypazarı ve Güdül İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beypazarı’nda 2 ev kül oldu

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