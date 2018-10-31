HABER

Beypazarı'nda itfaiye aracı yangına giderken kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yangın ihbarına giderken su kanalına devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.

Beypazarı'nda itfaiye aracı yangına giderken kaza yaptı: 2 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yangın ihbarına giderken su kanalına devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Akçakavak köyü girişinde meydana geldi. Akçakavak köyündeki bir bağ evinde yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıkan Mustafa Karataş yönetimindeki 06 BJ 2192 plakalı itfaiye aracı, sürücünün kontrolünden çıkıp su kanalına devrildi. Kazada, itfaiye aracının sürücüsü Karataş ile itfaiye çavuşu Davut Yiğit hafif yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle itfaiye aracı olay yerine gidemeyince Şeref Şanlı'ya ait bağ evinin tamamen yandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Beypazarı'nda itfaiye aracı yangına giderken kaza yaptı: 2 yaralı

PARTNERİşte Türkiye'nin çıplaklar plajıİşte Türkiye'nin çıplaklar plajı
Tekel bayi işletmecisini öldürüp intihar eden kişi toprağa verildi Tekel bayi işletmecisini öldürüp intihar eden kişi toprağa verildi 
Denizden çıkmak istemeyen midye avcılarına polisten biber gazlı müdahaleDenizden çıkmak istemeyen midye avcılarına polisten biber gazlı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Çanakkale'de balıkçılar, 2 metre 30 santimlik kılıç balığı yakaladı

Çanakkale'de balıkçılar, 2 metre 30 santimlik kılıç balığı yakaladı

Anaokulundaki skandalda kan donduran ifadeler!

Anaokulundaki skandalda kan donduran ifadeler!

Denizden çıkmak istemeyen midye avcılarına polisten biber gazlı müdahale

Denizden çıkmak istemeyen midye avcılarına polisten biber gazlı müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.