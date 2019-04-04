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Beypazarı'nda itirazı reddedilen İYİ Parti, İl Seçim Kurulu'na başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 113 oy farkla seçimi kaybettikleri Beypazarı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu'nun itiraz başvurularını reddetmesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 113 oy farkla seçimi kaybettikleri Beypazarı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu'nun itiraz başvurularını reddetmesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Pazar günü yapılan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti adayı Tuncer Kaplan, Millet İttifakı'nın desteklediği İYİ Parti adayı Veysel Ayık'tan 113 oy fazla alarak seçimi kazandı. İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçim sonucuna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, itiraz reddetti. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, bunun üzerine Ankara İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İl Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. Hasan Seymen, Beypazarı'nda AK Parti ile İYİ Parti arasındaki farkın 113 oy olduğunu söyledi. İlçe seçim kurulunun itirazı reddettiğini söyleyen Seymen, şöyle konuştu:

"Beypazarı özelinde Mansur Yavaş aleyhine bir algı oluşturma gayretinin açık göstergesidir bu durum. İl seçim kurulunun buna müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hukuka, adliyeye güvenimiz devam ediyor. Bu güveni kaybetmek istemiyoruz. Dolayısı ile adaletli bir şekilde her itiraza yaklaşmalarını, Beypazarı özelinde mutlaka oyların sayılmasını, özellikle geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep ediyoruz."

Görüntü Dökümü:
-İl Başkanı açıklama
-Hasan Seymen açıklama
Haber-Kamera: Selen YALAZ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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