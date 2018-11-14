Beypazarı'nda kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Kahyaoğlu (66) idaresindeki 06 BCC 20 plakalı kamyonet, ilçenin Dibekören Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücüsü Kahyaoğlu ile kamyonette bulunan Hüseyin Debre (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulundukları yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılan Kahyaoğlu ve Debre'nin cesedinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

