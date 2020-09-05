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Beypazarı’nda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Başkentte önceki gün Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde yer alan ormanlık alanda başlayan yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde, Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için tüm ekiplerini seferber etti.

Başkentte önceki gün Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde yer alan ormanlık alanda başlayan yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde, Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için tüm ekiplerini seferber etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleriyle birlikte ortak çalışarak lojistik destek sağladı. Ankara İtfaiyesinin ANFA ve ASKİ’ye ait araç ve tankerlerin takviyesiyle gece saatlerinde başladığı destek çalışmaları sabaha kadar devam etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalara Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve ANFA ekiplerinin yanı sıra Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinden gelen iş makineleri de destek verdi.

Başkent ve Bolu tek yürek
Öğleden sonra Beypazarı İlçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde başlayan orman yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ankara ve Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinden gelen ekipler, yangını söndürebilmek ve başkentin ciğerlerine nefes olabilmek için tek yürek oldu. Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve Fen İşleri’ne ait çok sayıda ekibin sevk edildiği ilçede Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri ise Orman Genel Müdürlüğünün itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri, bölgeye gönderdiği dozer, kepçe ve personelle yangının büyümesine engel olmayı başardı.

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