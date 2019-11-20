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Beypazarı'nda "kumar" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 02:23 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 18 kişiden yer temin ettiği ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri Zafer Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin çilingir yardımıyla girdikleri binada, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin ettiği ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 17'sine idari para cezası uygulanırken, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı" iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beypazarı kumar operasyon polis

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