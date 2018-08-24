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Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kazaya karışan araçlardan biri yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinan Duru'nun kullandığı 34 GT 5779 plakalı otomobil, Nallıkaşı mevkisinde, karşı yönden gelen Mehmet Evren yönetimindeki 06 GKS 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Duru ve Evren, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza sonrası çıkan yangında Evren'in sahibi olduğu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Beypazarı Kaza

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