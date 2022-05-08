Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Osman Nuri Işılar, 13 galibiyetli takımın play-off potasında iken 12 galibiyetli Boluspor'un düşme hattında olmasının manidar olduğunu belirtti.

Işılar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda yeni bir heyecan ve yeni bir stres yaşadıklarını ifade etti.

Son haftalarda ligde oynanan her maç sonucunda sıralamaların değiştiğini kaydeden Işılar, "Takımlar aşağı yukarı hareket ediyor. Biz öncelikle kendimize bakıyoruz. Kendi sahamızda şok bir gol yedik akabinde buna bir reaksiyon göstererek, 1-1'i yakalıyoruz. İkinci yarı da hemen ikinci golü bularak skor avantajını yakalıyoruz. Bu sahnenin aynısı geçen hafta Adana'da da olmuştu." şeklinde konuştu.

Işılar, karşılaşmada öne geçtikten sonra istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve pozisyon bulamadıklarını da anlatarak, "Rakip ceza sahasına çoğalarak gitmek istesek de strese dayalı oyuncularımızda ister istemez doğru zamanlama ve doğru pas yapılamaz oldu. Ama mücadelesi çok üst düzey bir maç oldu. Boluspor takımı seyircisi ile kavuştu ve kucaklaştı. Güzel bir maç sonu oldu." ifadesini kullandı.

Açıklamasında ligin değerlendirmesini de yapan Işılar, şunları söyledi:

"Ben büyük resme baktığım zaman takımım adına üzüldüğüm konu şu; 13 galibiyetli takım play-off potasında iken 12 galibiyetli Boluspor'un burada olması manidar. Demek ki bu kadro 12 galibiyet aldıysa biraz daha az yenilgiyle play-off'un iddialı takımları arasında olabilirmiş. Nasip bu sene bu kadarmış. Bu seneyi böyle kazasız belasız atlatıp yeni sene için Boluspor elindeki değerli oyuncu grubunu koruyarak yeni heyecanla bu ligin gerçek 'Bolu Beyi' olarak damgasını vurmasını bekliyoruz. Samsunspor'u göstermiş olduğu dirençli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Futbol kalitesi çok yüksek değildi, mücadelesi yüksekti. Centilmence bir müsabaka oldu. Bundan sonrası için Boluspor'a yeni haftada yeni heyecanı ve yeni galibiyeti armağan etmek istiyoruz."

- Yılport Samsunspor cephesi

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar ise futbolun istatistik oyunu olmadığını bu maçta net bir şekilde gördüklerini kaydetti.

Garip bir müsabaka olduğunu anlatan Uyar, "Bakınca oyunu kontrol etmişiz. Yüzde 68 topa sahip olmuşuz. Rakip 32 olmuş. Rakip ceza sahasına 30 defa girmişiz. Rakip 12-13 defa girmiş. Rakip korner atmamış. Ama maçın skoruna baktığımızda 2-1 mağlup olmuşuz. Bunu şöyle değerlendirmek lazım; Bu bizim beceriksizliğimiz." dedi.

Uyar, Samsunspor'a yakışmayacak 2 tane gol yediklerini vurgulayarak, "Rakibin 4 ortası var 2'si gol oldu. Bizim attığımız orta sayısı 20'nin üzerinde. Bunu değerlendireceğiz. Bize göre bu sezonun özeti gibi oldu. Samsunspor maalesef bütün sezon boyu bu basit golleri yedi. Pozisyon hatalarından bireysel hatalardan, yanlış pozisyon almalardan. Üzgünüz, çünkü bir fırsat daha gelmişti. Maalesef kaçırdık." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında futbola dair bir şey olmadığını da ileri süren Uyar, "Özellikle Boluspor'un golünden sonra oyun akıcılığını kaybetti. Neden kaybetti. Boluspor skoru buldu, oyunu yavaşlattı. Yattı, kalkmadı. İkinci devre çok keyifli bir maç olmadı. Ama yakaladık pozisyonları. Son dakika direkten dönen, bir adımdan ayak içi vurup kaleye atamadığımız pozisyonlar oldu. Maalesef bunu sadece şansa bağlamak istemiyorum. Burada bizim beceriksizliğimiz vardı. Onun için üzgünüz. Bu maçı böyle bitirmek istemezdik." değerlendirmesinde bulundu.

