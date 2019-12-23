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Beyrut Büyükelçisi Çakıl AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Büyükelçi Hakan Çakıl, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Abidjan'da yaşam" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Çakıl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Çakıl, yaşam kategorisinde ise tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.

Çakıl, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde seçtiği karenin Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı ile uzun süre istikrarsızlığın sürdüğü Suriye'nin kuzeydoğusuna getirdiği huzur ve güveni ortaya koyduğunu söyleyen Çakıl, "Millilerden asker selamı" fotoğrafının da Türk milletinin tüm kesimleri ile her zaman ordusunun yanında olmasını yansıttığını ifade etti.

Büyükelçi Çakıl, yaşam kategorisinde ise kendisinin de yıllarca görev yaptığı Afrika kıtasının zorlu hayat şartlarına ışık tutan fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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