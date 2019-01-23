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Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla görüştü

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla bir araya geldi.

Lübnan resmi haber ajansına göre, Büyükelçi Hakan Çakıl, Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk'un başkanlık ettiği Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Çakıl ile Meşnuk görüşmede ayrıca, Türkiye ve Lübnan arasındaki ticari ilişkilerin ileri seviyeye getirilmesinin yolları üzerinde de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubu

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