Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan AA'ya ziyaret

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Anadolu Ajansının (AA) bölgedeki faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Çakıl, AA'nın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisini ziyaret ederek, ajansın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın bölgedeki faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren Çakıl, "Anadolu Ajansı yaptığı haberlerle, hem Lübnan hem de Ortadoğu'daki güncel olayları, bizim de çok yakından ilgilendiğimiz gelişmeleri kapsamlı bir şekilde takip etmemize vesile oluyor." dedi.

AA haberlerinin, Türkiye'nin Beyrut'taki Büyükelçiliğinin de çalışmalarına ışık tuttuğunu ve referans kaynağı olduğuna dikkati çeken Çakıl, AA'nın Beyrut'taki ofisini de çok güzel ve kuruma yakışır bir yer olarak gördüğünü ifade etti.

Başkent Beyrut'un şehir merkezinde AA ofisi ile Türkiye'nin Ticaret Müşavirliğinin aynı binada yer alması kendilerini gururlandırdığını belirten Çakıl, AA ile Büyükelçiliğin halihazırda olduğu gibi her zaman beraber çalışmaya devam edeceğini ve ajansın çalışmalarını destekleyeceklerini kaydetti.

Büyükelçi Çakıl, daha sonra AA Beyrut ofisi ile aynı binada bulunan Türkiye'nin Ticaret Müşavirliğini ziyaret etti.

