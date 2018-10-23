Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan Ortodoks Metropoliti'ne ziyaret

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Ortodoks Metropoliti İlyas Avde ile bir araya geldi.
Geçen ay Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a güven mektubunu sunarak görevine başlayan Büyükelçi Çakıl, Ortodoks Metropoliti Avde ile başkent Beyrut'taki makamında görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.
Bu ziyaretin, Lübnan'daki ruhani liderler ile görüşme programı çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Çakıl, kendilerinin Lübnan'da toplumun önemli bir kesimini teşkil ettiklerini ve kendileriyle ilişkileri güçlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.
Ortodoks Kilisesi'nin Türkiye ile Lübnan arasında dostluk köprüsü görevini gördüğünü söyleyen Çakıl, Ortodoks Metropoliti Avde ile bölgesel ve Türkiye ile Lübnan'ın ortak konularını konuştuklarını anlattı.
Beyrut'ta görev yaptığı süre zarfında Türkiye ile Ortodoks Kilisesi arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalışacağını ifade eden Büyükelçi Çakıl, bilindiği üzere Türkiye'de de Ortodoks Kilisesi'nin bulunduğunu ve bugünkü görüşmede bunu da konuştuklarını aktardı.
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