Beyrut Harabeye Döndü

Beyrutlular, Salı günü akşamüzeri saatlerinde limanda meydana gelen ve yarattığı şok dalgaları tüm başkente yayılan patlamanın ardından Çarşamba sabahı büyük bir yıkıma uyandı. Patlamada en az 100 kişinin öldüğü, 4.000'den fazla kişininse yaralandığı bildiriliyor. Patlamanın meydana geldiği limandan hala dumanların yükseldiği gözleniyor. Patlama nedeniyle yıkılan silolardan etrafa yayılan tahıllar limanda tümsekler oluştururken kent merkezindeki ana caddelerin hasar gören araçlar ve enkazla kaplı olduğu, binaların dış cephelerinin havaya uçtuğu görülüyor. Lübnan Kızıl Haç Örgütü'nden George Kettaneh, en az 100 kişinin öldüğünü, 4.000'den fazla kişinin yaralandığını, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Beyrutlular kayıp yakınlarını arıyor Kayıp olan çok sayıda kişinin akrabalarıysa sevdiklerini bulabilmek için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapıyor. Instagram'da açılan “Locating Victims Beirut” ”Beyrut Kurbanlarının Yerini Bulma” başlıklı hesap, kayıp olan kişilerin fotoğraflarıyla doldu. Kayıp ya da yaralıların isimleri gece boyunca radyo spikerleri tarafından okundu. Çok sayıda Lübnanlı, yaşadıkları apartman dairelerinin patlamada hasar görmesi nedeniyle arkadaşlarının ya da akrabalarının yanına sığındı. Hastanelerin acil vakalarla dolması nedeniyle çok sayıda yaralı, tedavilerini kendileri yapmak zorunda kaldı.

Patlamaya yol açan etkenin ne olduğu henüz netleşmiş değil. Ancak Beyrut'u deprem şiddetinde sarsan patlamayı yangının tetiklemiş olabileceği gözlendi. Dünkü patlama, 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda yer alan, komşu ülke İsrail'le çatışmalara, bombalı saldırılara ve terör saldırılarına rağmen ayakta kalan Beyrut'ta şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli patlamaydı. Lübnan, son aylarda kitlesel protesto gösterilerine yol açan ağır ekonomik kriz nedeniyle çökmenin eşiğine gelmiş bir ülke. Beyrut'ta Corona enfeksiyonu vakalarının sayısı son dönemde artıyordu. Pandemi nedeniyle hastanelerin yoğun olduğu bu dönemde patlamada yaralanan çok sayıda insanın da hastanelere akın etmesinin virüsün daha da yayılmasına neden olmasından endişe ediliyor. Beyrut'taki en büyük özel hastanelerden biri olan, Corona enfeksiyonu geçiren hastalarının tedavi edildiği Saint George Hastanesi, büyük hasar aldığı için kullanılamaz duruma geldi. Hastanede görevli olan ve adının Emile olduğunu belirten bir doktor, dördü hemşire 16 hastane çalışanı ve hastanin patlamada yaşamını yitirdiğini söyledi.

BM barış gücü görevlileri de yaralandı Patlama ayrıca bölgede görevli Birleşmiş Milletler barış gücü görevlilerinden birkaçının yaralanmasına neden oldu. Bangladeş'ten yapılan açıklamaya göre Bangladeş Donanması'ndan 21 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) en çok katkı sağlayan ülkelerden biri olan İtalya ise bir askerinin yaralandığını duyurdu. “Patlamaya amonyum nitrat neden oldu” Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, patlamaya, 2013 yılında bir kargo gemisinde ele geçirilen ve o zamandan bu yana limanda bir depoda saklanan 2.700 ton ağırlığındaki amonyum nitratın neden olduğunu belirtti. Patlayıcı madde uzmanları, amonyum nitratın havai fişek deposunda çıkan yangın nedeniyle alev almış olabileceği görüşünde. Video görüntüleriyse bu görüşü destekler nitelikte. Patlayıcı bir madde olan amonyum nitrat, gübre yapımında kullanılan bir kimyasal madde. Amonyum nitrat, 1995 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinin Ohlahoma City kentinde bir federal binaya düzenlenen saldırıda da kullanılmıştı. 2.180 kilogram ağırlığında gübre ve akaryakıt yüklü bir kamyonun yol açtığı patlama kentteki bir federal binada büyük hasara neden olmuş, 168 kişi yaşamını yitirirlen yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Beyrut'taki patlamanın saldırı niteliği taşıdığına ilişkin bir kanıt yok. Video görüntülerinden patlamadan hemen önce yangın çıktığı anlaşılıyor. Yerel televizyon kanallarının haberlerine göre bir havai fişek deposu da patlamanın meydana gelmesinde rol oynadı. Video kayıtlarında, çıkan yangının yakında bulunan bir yapıya sıçrayarak patlamayı tetiklediği ve gökyüzüne mantar şeklinde bulutun yükseldiğini görülüyor. Yıkım gün ışıklarıyla ortaya çıktı Güvenlik güçleri Çarşamba günü limanı kordon altına aldı. Buldozer enkaz kaldırma çalışmaları yaparken babasını arayan genç bir adamın bölgeye girmek için askerlere yalvardığı görüldü. Beyrut'un patlamadan en çok etkilenen mahallelerinden Eşrefiye'de sivil savunma çalışanları ve askerler, kayıp kişileri arama ve enkaz kaldırma çalışmaları yürüttü. En az bir kişinin yıkılan eski bir binanın taşları altına sıkıştığı, kurtarma gönüllülerinin oksijen desteği sağladığı bu kişinin bacağını taşların altından kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

Patlamada çok sayıda apartman binasının tahrip olması nedeniyle birçok Lübnanlı, işini ve döviz krizine bağlı olarak birikimlerini kaybettiği bu dönemde şimdi de evsizlikle karşı karşıya. Patlama ayrıca ülkenin ana limanının tahrip olması nedeniyle neredeyse tüm hayati ihtiyaçlarını ithalatla karşılayan Lübnan'ın ticarete nasıl devam edeceği kaygılarını da körükledi. Başbakan Hassan Diab, televizyonlarda yayınlanan kısa konuşmasında, tüm ülkelere ve Lübnan'ın dostlarına seslenerek yardım çağrısında bulundu. Başbakan Diab, ”Gerçek bir felakete tanıklık ediyoruz” dedi ve patlamanın nedenine değinmeden, yaşanan felaketin sorumlularının bunun bedelini ödeyecekleri ifadesini bir kez daha yineledi. Gıda güvenliği meselesi 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan aynı zamanda gıda güvenliği sorunuyla da karşı karşıya. Associated Press haber ajansının Çarşamba günü çektiği İHA görüntüleri, patlamanın tahıl depolanan silolarda gedik açtığını ve büyük miktarda tahılın enkaz üzerine boşaldığını gösteriyor. Patlama nedeniyle dev bir çukurun açıldığı da görülüyor. ABD Tarım Bakanlığı'na göre Lübnan'da tüketilen buğdayın yüzde 80'i ithal.