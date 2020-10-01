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Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 22:37 | Son Güncelleme

Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta infilak ederek büyük bir felakete yol açan amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan'ın, Beyrut Limanı'na amonyum nitratı taşıyan yük gemisinin sahibi ve Rus uyruklu kaptanı hakkında gözaltı kararı çıkardığı belirtildi.

İsimleri belirtilmeyen iki kişi hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği aktarıldı.

Haberde, ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, Beyrut Limanı'na amonyum nitrat yükünü ulaştıran geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın daha önce, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden geminin sahibiyle görüşmek üzere yargı ve emniyetten oluşan bir heyeti Kıbrıs'a gönderdiği bilgisi verilen haberde, Kıbrıs makamlarının da Lübnanlı yetkililerle koordineli olarak bahsi geçen kişinin ifadesini kayıt altına aldığına işaret edildi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar Lübnan'da 21 kişi gözaltına alındı. (AA)

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