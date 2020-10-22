Beyrut Limanı'na patlamanın ardından bu heykel dikildi!

Lübnan’ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.

180'i AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama nedeniyle 180’i aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve onlarca kişi kayboldu. Kentteki evlerin ve binaların birçoğu ise hasar gördü.

Nazer, heykeli yaparken, patlamanın ardından evlerden arta kalan moloz ve kırık cam parçalarıyla heykeli oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte sanatçı, patlamanın meydana geldiği anı donduran (18:08) kırık bir saat figürünü de heykele ekledi.

HALKIN DUYDUĞU ÖFKEYİ TEMSİL EDİYOR

Lübnanlı sanatçı Hayat Nazer, ihmalden kaynaklanan ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaya duyulan halkın öfkesini yansıtmak için bir kadın heykelini patlama alanının karşısına yerleştirdi.

"AFFETMEYECEĞİZ VE UNUTMAYACAĞIZ"

Aynı zamanda da bir aktivist olan Nazer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bu heykel hükümetin bize ne yaptığını temsil ediyor. Bizi önce yaktılar, ardından kül, cam ve moloz yığınlarına dönüştük. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Affetmeyeceğiz ve unutmayacağız. Beyrut’u yeniden inşa edecek ve yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.