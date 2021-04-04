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Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmaması protesto edildi

04.04.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, 8 ay geçmesine rağmen olayın suçlularının hala bulunamamasını protesto etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmaması protesto edildi

Geçen yıl 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin yakınları, her ayın 4'ünde olduğu gibi bugün de adalet talebiyle Beyrut Limanı'nın kapısında toplandı. Patlama sırasında ölen yakınlarının fotoğraflarının yanı sıra "Amonyum nitratı Beyrut Limanı'na kim soktu ve kimin için soktu?" yazılı pankartlar taşıyanlar, patlamayla ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkması için soruşturmanın siyasileştirilmeden biran önce sonuçlanması yönündeki taleplerini dillendirdi.

Burada göstericiler adına yazılı açıklamayı okuyan İbrahim Hatit, geri adım atmadan eylemleri sürdürecekleri belirterek gerçeklerin örtbas edilmesi veya zaman aşımına uğratılması girişimleri olduğu sürece protestolarına devam edeceklerini ifade etti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı. Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı. (AA)

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