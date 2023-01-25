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Beyrut Limanı patlaması davasında tutuklu sanık kalmadı

25.01.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen davada, tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi.

Beyrut Limanı patlaması davasında tutuklu sanık kalmadı

Lübnan'da Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Ghassan Oweidat, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili tutukluların serbest bırakılmasına karar vererek, patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma bir yılı aşkın sürenin ardından yeniden başlamasından 2 gün sonra engellendi. Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Ghassan Oweidat, patlamayla ilgili tutuklu bulunanların serbest bırakılmasına karar vererek, patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bitar’ın hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz netlik kazanmazken, Bitar ve serbest bırakılmasına karar verilen tutukluların yurt dışına yasağı uygulanacağı aktarıldı.

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"BU DOSYA HAKKINDA HERHANGİ BİR KARAR ALAMAZ"

Yargıç Bitar yaptığı açıklamada, yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye Oweidat'ın da dahil edildiğini hatırlatarak, "Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz" dedi.

Hakkında iddianame hazırlanana kadar görevine devam edeceğini ifade eden Bitar, Oweidat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını vurgulayarak, uygulanmaması gerektiğini açıkladı.

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YÜKSEK YARGI KONSEYİ'NİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Lübnan basınında yer alan haberlerde, Oweidat'ın Bitar'ı sabah saatlerinde Beyrut'taki Adalet Sarayına çağırdığı ifade edilerek, Yüksek Yargı Konseyi'nin Bitar’ın yerini alacak bir yargıç bulmak amacıyla toplanacağı ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı.

Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

Patlamanın ardından olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Bitar, eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Hizbullah'ın önemli bir müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri, Emel Hareketi'nin üyeleri, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı, Bitar tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini yerine getirmemişti.

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Ayrıca Al-Machnouk, Bitar'ın kendisini ifadeye çağırmasının ardından davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmuştu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi’nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyeceğini kaydetmişti.

Sonrasında liman patlaması davasında yargıç Bitar tarafından sorgulanması planlanan Diyab, Bitar’a yönelik dava açmıştı. Lübnan yasalarına göre, Bitar’a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle Diyab’ın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştı. (İHA)

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patlama Lübnan

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