Beyrut Limanı Patlamasında Üst Düzey İsimlere Suçlama

Lübnan’ın Beyrut limanında 4 Ağustos’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından Beyrut Savcısı Fadi Sawwan, geçici başbakan Hasan Diab, eski maliye bakanı Hasan Halil, eski kamu işleri bakanları Gazi Zeiter ve Yusuf Fenianos hakkında suçlamada bulundu. Lübnan’ın resmi haber ajansında yer alan habere göre savcı bu kişileri ihmalle ve yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçladı. Hakkında suçlama yapılan bu kişiler gizli yürütülen soruşturmanın en kıdemli üç ismi.

Beyrut limanında altı yıl boyunca depolanan patlayıcı maddelerin alev almasıyla meydana gelen patlamada 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişiyse yaralanmıştı.

Patlayıcıların limanda depolandığından üst düzey güvenlik yetkililerinin ve siyasetçilerin haberi olduğu belirtilmiş, ancak bununla ilgili bir şey yapmadıkları iddia edilmişti.

Soruşturmanın yavaş ilerlemesi, soruların yanıtlanmaması ve üst düzey yetkililer hakkında iddianame hazırlanmaması Lübnan’da öfkeye neden olmuştu. Soruşturmada şu ana kadar 30 diğer güvenlik ve gümrük yetkilisi gözaltına alındı.