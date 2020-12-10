Beyrut Limanı Patlamasında Üst Düzey İsimlere Suçlama

Lübnan’ın Beyrut limanında 4 Ağustos’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından Beyrut Savcısı Fadi Sawwan, geçici başbakan Hasan Diab, eski maliye bakanı Hasan Halil, eski kamu işleri bakanları Gazi Zeiter ve Yusuf Fenianos hakkında suçlamada bulundu. Lübnan’ın resmi haber ajansında yer alan habere göre savcı bu kişileri ihmalle ve yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçladı. Hakkında suçlama yapılan bu kişiler gizli yürütülen soruşturmanın en kıdemli üç ismi.
Beyrut limanında altı yıl boyunca depolanan patlayıcı maddelerin alev almasıyla meydana gelen patlamada 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişiyse yaralanmıştı.
Patlayıcıların limanda depolandığından üst düzey güvenlik yetkililerinin ve siyasetçilerin haberi olduğu belirtilmiş, ancak bununla ilgili bir şey yapmadıkları iddia edilmişti.
Soruşturmanın yavaş ilerlemesi, soruların yanıtlanmaması ve üst düzey yetkililer hakkında iddianame hazırlanmaması Lübnan’da öfkeye neden olmuştu. Soruşturmada şu ana kadar 30 diğer güvenlik ve gümrük yetkilisi gözaltına alındı.
Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi’nin eski profesörlerinden Diab geçen yılın sonunda başbakanlık görevini üstlenmişti. 2011-2014 yılları arasında eğitim bakanlığı yapan Diab, 1975-1990 arasında devam eden iç savaşın sonundan bu yana Lübnan’da iktidarda olan iktidar çevrelerinin dışında bir isim olarak değerlendiriliyor.
Diab, Başbakan Saad Hariri’nin geçen yılki hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından istifa etmesinden sonra Hizbullah ve müttefikleri tarafından desteklenmişti. Diab, Beyrut limanındaki patlamadan birkaç gün sonra istifa etmişti. Lübnan’da siyasi tartışmalar arasında yeni bir hükümet kurma çalışmaları devam ederken Diab, geçici olarak başbakanlık görevlerini yürütüyor.
Diab’ın ofisinden yapılan açıklamada Savcı Sawwan’ın anayasayı ihlal ettiği ve parlamentoyu devre dışı bıraktığı suçlaması yapıldı. Açıklamada, Diab’ın gerekli bilgilerin tamamını savcıyla paylaştığı belirtildi.
Açıklamada Başbakan’ın sürpriz şekilde hedef alınmasının makamın hedef alınmasına dönüştüğü belirtildi ve Hasan Diab’ın başbakanlık makamının kim tarafından olursa olsun hedef alınmasına izin vermeyeceği kaydedildi.
Savcı Sawwan, Diab’ın ve hakkında suçlama yapılan üç eski bakanın gelecek hafta ifadelerinin alınacağını belirtti. Diab’ın ifade vermeyi kabul edip-etmeyeceği ise bilinmiyor.
Patlamadan etkilenen 1.500 kadar aileyi temsil eden avukat Yusuf Lahoud, Sawwan’ın son girişimini ‘gerçeğin tamamen ortaya çıkması için atılan önemli bir adım’ olarak değerlendirdi.
Bu aileler için çalışan Beyrut Barolar Birliği’ni de temsil eden Lahoud, iddianamenin bu kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmediğini, nihai kararı 5 üyeli Adalet Konseyi’nin vereceğini kaydetti.
4 Ağustos’ta meydana gelen patlama, tarihte nükleer olmayan en büyük patlama olarak kayıtlara geçmişti.