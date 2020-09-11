HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyrut Limanı’nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

Beyrut Limanı’nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu.Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, ordunun mühendislik ve bakım ekiplerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen yıkıcı patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü çok sayıda konteynerin bulunduğunu belirtirken, “15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını hatırlatan Khoury, konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Okulda koronavirüs alarmı! Testleri pozitif çıktıOkulda koronavirüs alarmı! Testleri pozitif çıktı
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Zonguldak'ta okulda koronavirüs alarmı!
Okulda koronavirüs alarmı! Testleri pozitif çıktı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ukrayna'da MİT'in yakaladığı PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı
Ukrayna'da yakalanmıştı! Hakkında karar verildi
Afyonkarahisar Valisi duyurdu! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
Son dakika: Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
Bakan Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.