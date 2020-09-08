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Beyrut Limanı’nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Lübnan’da geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.Lübnan’da geçtiğimiz 4 Ağustos’ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.

Lübnan’da geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.
Lübnan’da geçtiğimiz 4 Ağustos’ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bölgedeki atık yığınlarında çıktığı ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.
Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

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