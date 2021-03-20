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  4. Beyrut Limanı’ndaki patlamada çocuklarını kaybeden Lübnanlı annelerden protesto

Beyrut Limanı’ndaki patlamada çocuklarını kaybeden Lübnanlı annelerden protesto

20.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada çocuklarını kaybeden anneler, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü için yürüyüş düzenledi.Lübnan’da bulunan Beyrut Limanı’nda geçtiğimiz yıl 4 Ağustos’ta meydana gelen ve 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamada çocuklarını kaybeden anneler, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Lübnan’da geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada çocuklarını kaybeden anneler, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü için yürüyüş düzenledi.

Lübnan’da bulunan Beyrut Limanı’nda geçtiğimiz yıl 4 Ağustos’ta meydana gelen ve 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamada çocuklarını kaybeden anneler, Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Başkent Beyrut’taki Bişara el-Huri Caddesi’nde toplanan kadınlar, "Umudunu yitirmiş anneler" sloganı ile Beyrut Limanı’na kadar yürüdü. Gösteride, limandaki patlamadan sorumlu kişilere yönelik hesap verme çağrısında bulunulmasının yanı sıra ekonomik krizin getirdiği hayat koşulları ve gençlerin çalışmak için yurt dışına göçe zorlanması da protesto edildi. Ülkedeki kötü koşullardan sorumlu tutulan ve yolsuzlukla suçlanan tüm politikacıların istifa etmesi talep edildi. Yürüyüşe farklı bölge ve mahallelerden çok sayıda kadın katıldı.

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