Beyrut Limanı'ndan Yine Alevler Yükseldi

Beyrut Valisi Marwan Abboud ve diğer yetkililer de, itfaiye araçlarına öncelik tanımak için kent sakinlerinden limana uzanan yollardan uzak durmalarını istedi.

Limandan gün ortasında alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ordu, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, askeri helikopterlerin çalışmalara katkıda bulunduğunu açıkladı.

Lübnan ordusu, yangının, limandaki gümrükten muaf bölgede yakıt ve motorlu araç lastiklerinin bulunduğu bir depoda çıktığını bildirdi. Lübnan’ın resmi haber ajansı da yangının oto lastik deposunda çıktığını duyurdu.

4 Ağustos’ta meydana gelen ve Beyrut’u harabeye çeviren büyük patlamadan sonra, limanda bu kez de büyük bir yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Sosyal medyada yayılan video görüntüleri, limanda çalışan işçilerin yangın çıkar çıkmaz korku içinde bölgeden koşarak ayrıldıklarını gösteriyor. Geçen ayki patlamada çok sayıda liman çalışanı ve 10 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmiş değil. Emniyet Sözcüsü Joseph Msalam ise limanda neler olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını, limanın ordu kontrolunda olduğunu söyledi.

Yangına alev alan oto lastiklerinin ve yakıtın neden olduğuna ilişkin görüşleri sorulan Msalam, “Bilmiyorum. Konteynerler olabilir. Limanda ne olduğunu gerçekten bilmiyorum” dedi.

Limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın alev alması sonucu geçen ay meydana gelen patlamada en az 190 kişi ölmüştü. Yaklaşık 6.500 kişinin yaralanmasına neden olan patlama, Beyrut'taki binlerce bina ve konutu hasara uğratmıştı.

Beyrut Limanı'nda Salı günü de küçük bir yangın çıkmış, ancak kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

