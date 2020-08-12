HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyrut patlaması: Amonyum nitrat dünyada nerelerde depolanıyor?

Beyrut patlaması: Amonyum nitrat dünyada nerelerde depolanıyor?

12.08.2020 08:27 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dev patlama sonrası ardından gözler amonyum nitratın depolandığı diğer tesislere çevrildi. Dünya genelinde tarımsal amaçlı gübre ya da madencilik alanında patlayıcı olarak yaygın kullanıma sahip amonyum nitratın nerede ve ne kadar süreyle tutulabileceğine ilişkin katı kurallar var. Bomba yapımında kullanılması riskine karşı amonyum nitratın tutulduğu yerler genellikle gizli tutuluyor.

Beyrut patlaması: Amonyum nitrat dünyada nerelerde depolanıyor?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dev patlama sonrası ardından gözler amonyum nitratın depolandığı diğer tesislere çevrildi.

Dünya genelinde tarımsal amaçlı gübre ya da madencilik alanında patlayıcı olarak yaygın kullanıma sahip amonyum nitratın nerede ve ne kadar süreyle tutulabileceğine ilişkin katı kurallar var.

Bomba yapımında kullanılması riskine karşı amonyum nitratın tutulduğu yerler genellikle gizli tutuluyor.

Hindistan

Hindistan'ın dördüncü büyük şehri ve Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'nin 20 kilometre dışında, yerleşim yerlerine 700 metre uzaklıkta, yaklaşık 740 ton amonyum nitrat bulunuyordu.

37 konteyner içerisinde tutulan amonyum nitratı, 2015'te tarımsal kullanım gerekçesiyle Güney Kore'den getiren şirkete karşı Tamil Nadu eyaleti yetkilileri hukuk savaşı başlattı.

Yapılan incelemelerde şirketin kimyasal maddeyi geçersiz bir lisansla elde ettiği, kimliği belirsiz kişilere ve madencilik sicili bulunan şirketlere sattığı ortaya çıktı.

Kimyasal maddenin küçük bir bölümü 2015'te su basması sonucu kullanılmaz hale geldi. Kalan 697 ton amonyum nitrat satılarak komşu eyalet Telangana'ya taşındı.

Patlama sonrası Beyrut Limanı

Yemen

Ülkenin güneyindeki Aden Limanı'nda 100 konteyner amonyum nitratın bulunduğuna yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Kimyasalların üç yıl önce getirildiği ve Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerce ele geçirildiği belirtildi.

Aden Valisi Tarık Selam, "Bu limana konuşlanan güçler, 130 konteynerde yaklaşık 4900 ton amonyum nitrattan oluşan tehlikeli yükün depolanmasından da sorumludur" dedi.

Ancak hükümete bağlı Yemen Körfezi Liman İşletmeleri, konteynerdeki maddenin tarımsal gübre olarak kullanılan organik üre olduğunu savunarak, "Patlayıcı madde ya da radyoaktif malzeme değiller ve bu maddeleri depolamak yasak değil" açıklamasını yaptı.

Irak

Irak hükümetinin liman ve havaalanlarındaki tehlikeli malzemelere yönelik acil inceleme emri vermesinin ardından Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda amonyum nitrat depolandığı tespit edildi.

Irak ordusundan bir yetkili, 9 Ağustos'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak Savunma Bakanlığı Askeri Mühendislik Müdürlüğü, yüksek riskli maddelerin Bağdat havaalanının kargo bölümünden alınıp orduya ait depolara emniyetle taşınmasını sağlamıştır" dedi.

Endonezya'da saklanan amonyum nitrat

Avustralya

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Newcastle'da yaşayanlar Beyrut patlamasından önce bile şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki depolarda tutulan yüksek miktardaki amonyum nitratın akıbetini gündeme getiriyordu.

Maden endüstrisine patlayıcı sağlayan şirket Orica, bu kimyasalların "yanmaz malzemeyle inşa edilmiş, ateşe dayanıklı" bir yerde güvenle depolandığı açıklamasını yapmıştı.

Güney Avustralya iş güvenliği gözlem örgütü SafeWork SA, amonyum nitratın bölgede katı düzenlemelere tabi 170 noktada depolandığını duyurdu.

İngiltere'deki Immingham Limanı

İngiltere

Ülkenin kuzeyindeki Humber bölgesindeki tesislerde ve Lincolnshire'daki büyük limanda depolanan amonyum nitratla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tesisleri yöneten özel liman işletmesi Associated British Ports (ABP), ülke limanlarının katı düzenlemelere tabi olduğunu ve limanların kimyasal maddenin güvenle depolandığını temin etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Öte yandan Portsmouth limanında yer alan Portico adlı şirket, amonyum nitrat depolamak için yaptığı başvuruyu geri çektiğini ve maddenin tesislere gelmeyeceğini duyurdu. Açıklama Beyrut patlamasından hemen sonra gelse de şirket bu kararının arkasında ticari nedenler olduğunu savundu.

Uluslararası Kargo Taşımacılık Koordinasyon Birliği Başkanı Richard Brough, amonyum nitratın tehlikeli madde olarak sınıflandırıldığını hatırlatarak, "Tek başına olduğunda güvenli bir madde olsa da yakıt yağlar gibi başka maddeler bulaştığında sorun haline geliyor" dedi.

Tarihte en çok can kaybına yol açan amonyum nitrat patlamaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Trump: Kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacakTrump: Kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak
Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu devam ediyor

3 ülkede son 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

ABD yönetiminden Beyrut Limanındaki patlama nedeniyle Lübnan yönetimine eleştiri

ABD'den Lübnan yönetimine patlama eleştirisi

Trump: Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır

Trump: Kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak

Beyrut'ta yüksek tansiyon! Gösteriler devam ediyor

Beyrut'ta yüksek tansiyon!

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yüksek riskli deney

Almanya'dan Rusya'nın aşısına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.