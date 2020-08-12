Beyrut patlaması: Amonyum nitrat dünyada nerelerde depolanıyor?

Yapılan incelemelerde şirketin kimyasal maddeyi geçersiz bir lisansla elde ettiği, kimliği belirsiz kişilere ve madencilik sicili bulunan şirketlere sattığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde tarımsal amaçlı gübre ya da madencilik alanında patlayıcı olarak yaygın kullanıma sahip amonyum nitratın nerede ve ne kadar süreyle tutulabileceğine ilişkin katı kurallar var.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dev patlama sonrası ardından gözler amonyum nitratın depolandığı diğer tesislere çevrildi.

Ancak hükümete bağlı Yemen Körfezi Liman İşletmeleri, konteynerdeki maddenin tarımsal gübre olarak kullanılan organik üre olduğunu savunarak, "Patlayıcı madde ya da radyoaktif malzeme değiller ve bu maddeleri depolamak yasak değil" açıklamasını yaptı.

Aden Valisi Tarık Selam, "Bu limana konuşlanan güçler, 130 konteynerde yaklaşık 4900 ton amonyum nitrattan oluşan tehlikeli yükün depolanmasından da sorumludur" dedi.

Kimyasalların üç yıl önce getirildiği ve Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerce ele geçirildiği belirtildi.

Tesisleri yöneten özel liman işletmesi Associated British Ports (ABP), ülke limanlarının katı düzenlemelere tabi olduğunu ve limanların kimyasal maddenin güvenle depolandığını temin etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Humber bölgesindeki tesislerde ve Lincolnshire'daki büyük limanda depolanan amonyum nitratla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maden endüstrisine patlayıcı sağlayan şirket Orica, bu kimyasalların "yanmaz malzemeyle inşa edilmiş, ateşe dayanıklı" bir yerde güvenle depolandığı açıklamasını yapmıştı.

Irak ordusundan bir yetkili, 9 Ağustos'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak Savunma Bakanlığı Askeri Mühendislik Müdürlüğü, yüksek riskli maddelerin Bağdat havaalanının kargo bölümünden alınıp orduya ait depolara emniyetle taşınmasını sağlamıştır" dedi.

Öte yandan Portsmouth limanında yer alan Portico adlı şirket, amonyum nitrat depolamak için yaptığı başvuruyu geri çektiğini ve maddenin tesislere gelmeyeceğini duyurdu. Açıklama Beyrut patlamasından hemen sonra gelse de şirket bu kararının arkasında ticari nedenler olduğunu savundu.

Uluslararası Kargo Taşımacılık Koordinasyon Birliği Başkanı Richard Brough, amonyum nitratın tehlikeli madde olarak sınıflandırıldığını hatırlatarak, "Tek başına olduğunda güvenli bir madde olsa da yakıt yağlar gibi başka maddeler bulaştığında sorun haline geliyor" dedi.

Tarihte en çok can kaybına yol açan amonyum nitrat patlamaları

