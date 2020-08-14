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Beyrut patlaması: Russell Crowe, Antony Bourdain adına Le Chef restoranına bağış yaptı

14.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, geçen hafta Beyrut'ta yaşanan patlamada büyük hasar gören şehrin simge restoranlarından La Chef'in yeniden inşası için bağışta bulundu.

Beyrut patlaması: Russell Crowe, Antony Bourdain adına Le Chef restoranına bağış yaptı

Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, geçen hafta Beyrut'ta yaşanan patlamada büyük hasar gören şehrin simge restoranlarından La Chef'in yeniden inşası için bağışta bulundu.

Bağışı uluslararası kamuoyuna duyuran organizatör GoFundMe sayfasında açtıkları bağış çağrısı için, Russell Crowe isimli birinden "çok cömert bir bağış" aldıklarını söyledi.

Oscar ödüllü aktör, bağışını belgesellerinden birinde Le Chef'e yer veren dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain'in anısına yaptığını doğruladı.

Crowe, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Hâlâ buralarda olsaydı muhtemelen onun da böyle bir bağışı yapacağını düşündüm" dedi.

Ünlü aktör paylaşımını şu cümlelerle sonlandırdı: "Size ve LeChef'e en iyisini diliyorum ve her şeyin yakında bir araya gelmesini umuyorum."

GoFundMe sayfasında yer alan bilgilere göre Le Chef, patlamada ağır hasar aldı.

Le Chef, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı limana yakın Gemmayze mahallesinde bulunuyor.

Crowe'un 5.000 dolarlık bağışıyla bir günde hedefe ulaşıldı

Le Chef restoranının sahibi Charbel Bassil için bağış kampanyası başlatanlar film yapımcısı Amanda Bailly ve gazeteci Richard Hall.

Başta 13.000 dolar toplanması hedefleniyordu ama Crowe'un 5.000 dolarlık katkısıyla kampanya bir günde hedefine ulaştı.

Bailly ve Hall, restoran açılana kadar gelecek tüm yardımların işletmeye gideceğini söyledi.

2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain Beyrut'u iki defa ziyaret etti, her ziyaretinde de Le Chef'te yemek yedi.

'No Reservations' adlı 2010 yapımı belgeselde Bourdain, "Le Chef, Beyrut'ta efsanevi bir mekan. Basit ev yemekleriyle ün yapmış. Buraya herkes geliyor" demişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan patlamada 200'den fazla kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Patlamaya limanda depolanan 2.750 ton amonyum nitratın patlaması neden oldu.

Liman bölgesinde yaşanan patlamada geniş bir çevrede binalar da hasar görmüştü.

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