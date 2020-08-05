Beyrut patlaması: Sorumlulara ev hapsi

Lübnan'da hükümet, başkent Beyrut'ta gerçekleşen ve en az 135 kişinin ölümüne ve 5 bin kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın kaynağı olduğu düşünülen amonyum nitrat deposunun denetiminden sorumlu kişilerin ev hapsine konulması için girişimde bulundu.

Enformasyon Bakanı Manal Abdul Samed, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, limandaki bir depoda tutulan amonyum nitratın Haziran 2014'ten patlama gününe kadarki muhafazasından ve belge kontrollerinden sorumlu olan herkesin ev hapsine alınması için ilgili askeri birimden talepte bulunulduğunu duyurdu.

Lübnan kabinesi ayrıca Beyrut'ta iki haftalığına acil durum ilan etti ve başkentin güvenliğinden ordunun sorumlu olacağını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, gübre ve bomba yapımı için kullanılan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklamıştı.

Enformasyon Bakanı Abdul Samed, patlamanın nedenlerini araştırmak üzere kurulan bir komisyonun beş gün içinde kabineye rapor sunacağını duyurdu.