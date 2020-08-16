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Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 09:22 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi.

Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, büyük facianın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hala kayıp durumdaki kişilere ulaşmak amacıyla Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Daha önce 177 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanan patlamada ölenlerin sayısı böylece 179'a yükseldi.

Patlamada 8 asker öldü, 300'den fazla asker yaralandı
Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Joseph Aun, söz konusu patlamada 8 askerin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Aun, bazı askeri karargahlarda da hasarın oluştuğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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