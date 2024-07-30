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  4. Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım! Kırmızı kablolu telefon detayı dikkat çekti

Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım! Kırmızı kablolu telefon detayı dikkat çekti

30.07.2024 23:02
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı. Fotoğrafta Netanyahu'nun kırmızı kablolu bir telefonla konuşması dikkat çekti. İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini de aktardı.

Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım! Kırmızı kablolu telefon detayı dikkat çekti

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı. Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

BAKANLARA KONUŞMA YASAĞI

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı. (AA)

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Binyamin Netanyahu
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