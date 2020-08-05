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Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 08:54 | Son Güncelleme

Lübnan Kızılhaçı başkent Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ölü sayısının 100'ü aştığını duyurdu.

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Patlamada en az 4 bin kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bilgisi akıllara ölü sayısının artma endişesini getiriyor.

2 HAFTALIK OHAL İLAN EDİLDİ

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

BANKALAR KAPALI

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

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