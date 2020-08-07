Beyrut’ta liman çalışanı patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu

Yerel basında çıkan haberlere göre patlamanın ardından kayıp olduğu belirtilen Amin al-Zahed, Akdeniz’de canlı bulundu.

Al-Zahed’in nasıl hayatta kaldığına dair ayrıntılar ve sağlık durumuna dair detaylar henüz belli değil. Ancak sosyal medyada yayılan fotoğraflar, liman işçisinin ağır bir şekilde yaralandığını gösteriyor.

Al Arabiya’nın haberine göre liman işçisi denizde bulunduktan sonra Rafic Hariri Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.

@locatevictimsbeirut isimli Instagram sayfası, enkaz altında 24 saat kaldıktan sonra canlı olarak bulunan genç bir kız da dahil olmak üzere, Lübnan’ın başkentindeki patlamada yaralanan kurbanların bulunmasına yardımcı oluyor.

Patlamayla birlikte limanda oluşan su altı kraterinin uydu görüntüleri ise, patlamanın ne ölçüde yıkıcı bir etki yarattığını gözler önüne serdi. Şehrin dört bir yanında arabalar devrildi, zarar gördü, evlerin camları patladı. Patlamadan, limandan 10 km uzaklıktaki yapılar dahi etkilendi.

İki haftalık olağanüstü hal ilan edilen şehirde 300 binden fazla insan evsiz kalırken, 5 binden fazla kişi yaralandı. 137 kişinin öldüğü belirtilen patlama için sağlık bakanlığı sözcüsü bilançonun daha ağır olabileceğine dair bir açıklama yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamanın 2.750 tondan fazla amonyum nitratla ilgili olduğunu açıkladı. Al Arabiya’nın haberine göre Lübnan Başbakanı Hassan Diab, savunma konseyi toplantısında “Önleyici tedbirler alınmadan altı yıldır 2.750 ton amonyum nitratın bir depoda tutulması kabul edilemez. Bu konuda sessiz kalamayız” dediği bildirildi.