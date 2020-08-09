Beyrut'ta tansiyon düşmüyor! Cumhurbaşkanı'nın damadı gösterilere katılmak istedi ortalık karıştı

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etti.

Şehitler Meydanı'na yakın Meclis binasına yürüyen ve aynı zamanda bölgede konuşlanan güvenlik güçlerine taşla saldıran eylemcilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

CUMHURBAŞKANI AVN'IN DAMADINA TEPKİ

Bu arada göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.