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  4. Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk korku dolu o anları anlattı!

Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk korku dolu o anları anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün yaşanan büyük patlamadan 10 dakika ile kurtulan Türk, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk korku dolu o anları anlattı!

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan dakikalar ile kurtulan Necip Ekiz İstanbul'a döndü. Arkadaşı ile birlikte iş için bulunduğu Beyrut'ta, patlamanın yaşandığı Liman bölgesinden sadece 10 dakika önce geçtiklerini anlatan Ekiz, çok yakın bir mesafede olmamalarına rağmen patlama nedeniyle ciddi bir sarsıntı yaşadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.

"İNSANLAR YERE YIĞILDI"

Bir yardım kurumunun ikinci başkanı olan Ekiz, "Yaklaşık 10 dakika mesafedeydik, patlamayı fazlasıyla hissettik. İnsanlar yerlere yığıldı. etrafta cam parçaları vardı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı. Çok insanın öldüğünü ve yaralının olduğunu duyduk. Patlamada çok fazla bir sarsıntı hissettik ve insanların yere yattığını gördük. Çok yakın olmasak da, sarsıntı hissedildi. Çok daha uzaklardan bile hissedilmiş zaten" diye konuştu.

"HER TARAF AMBULANS VE İTFAİYE DOLUYDU"

Şehrin her yerinde ambulans ve itfaiyelerin olduğunu dile getiren Necip Ekiz, "Yaralıları gördük, insanların hastaneye kaldırıldığını, kan içinde olduklarını gördük. Her taraf ambulans doluydu ve itfaiye araçları geçiyordu sürekli. Binaların yıkılmış olduğu yerden de geçtik. Çok fazla hasar var" dedi.

Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk anlattı

"10 DAKİKA GEÇ GEÇSEYDİK, PATLAMANIN ORTASINDA OLACAKTIK"

10 dakika ile patlamadan kurtulduklarını ifade eden Ekiz, "Biz o sırada arabamızla yemek yemeye gidiyorduk. Patlamanın yaşanmasından 10 dakika önce biz oradan geçtik. 10 dakika geç geçseydik, patlamanın ortasında olacaktık. Patlama olunca sarsıntı oldu, insanlar bağırmaya başladı. Tekrar patlama olabileceğini düşündük. O yüzden herkes bir yerlere saklanmaya çalıştı. Ortalık savaş alanı gibiydi diyebilirim" şeklinde konuştu.

"HAVAALANI DOLUYDU"

Türkiye'ye dönmek için havaalanına geldiğinde ciddi bir yoğunluk ile karşılaştığını söyleyen Ekiz, "Havaalanı bayağı doluydu. Geri dönenler çoktu. Beyrut bölgesinin her tarafı yoğundu. Ambulans ve itfaiye çok fazlaydı. Yaralıları kaldırma çabasındaydı bütün insanlar. Normalde de zaten koronavirüs nedeniyle sokaklar bir-iki gün öncesinden bayağı boştu ama patlamanın yaşandığı gün ciddi bir yoğunluk vardı" ifadelerini kullandı.

DHA

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