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  4. Beyrut'taki patlamaya kilisede yakalanan papazın kaçış anı kamerada

Beyrut'taki patlamaya kilisede yakalanan papazın kaçış anı kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Lübnan'daki meydana gelen patlama anında bir kilisede kaydedilen görüntü gündeme oturdu. Rahip patlamanın ilk dalgasında ayine devam ederken, ikinci patlamayla birlikte korkuyla kaçıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 6 yıldır depoda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Kıyamet gününü andıran patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Hala çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bildirildi.

Patlama o kadar şiddetliydi ki 1 km ötedeki marketler ve evler bile yıkıldı. Patlama anının ortaya çıkan görüntüleri içinde ise bir kilisedeki ayin dikkat çekici oldu. Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alan videoda rahip ilk patlamayı pek önemsemiyor ve ayine devam ediyor. İkinci ve büyük patlama meydana geldiğinde ise nasıl kaçacacağını şaşırıyor.

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