HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 19:31 | Son Güncelleme

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama hakkında "Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik" ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " ifadelerini kullandı.

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:

"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti.

Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu bildirmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDuygu aşka geldi!Duygu aşka geldi!
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1334 kişi hayatını kaybettiABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1334 kişi hayatını kaybetti
Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
ABD hükümetinden potansiyel koronavirüs aşısı için Johnson & Johnson ile 1 milyar dolarlık anlaşma

ABD hükümetinden aşı için 1 milyar dolarlık anlaşma

Beyrut'u sarsan patlama: Ölü sayısı 135'e yükseldi!

Beyrut'u sarsan patlama! Can kaybı artıyor

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1334 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1334 kişi hayatını kaybetti

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Hamilelere korona uyarısı: 2. haftadan itibaren bulaşabiliyor

Hamilelere korona uyarısı: 2. haftadan itibaren bulaşabiliyor

Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.