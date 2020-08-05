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  4. Beyrut'u sarsan patlama: Ölü sayısı 113'e yükseldi!

Beyrut'u sarsan patlama: Ölü sayısı 113'e yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ölü sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Hasan "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var" dedi.

LİMAN YETKİLİLERİNE EV HAPSİ

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan hükümeti, depolama ve güvenliği denetleyen tüm Beyrut liman yetkililerine ev hapsine alınmaları kararını verdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün meydana gelen patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı.

Lübnan hükümetinin, 2014 yılından bu yana ‘depolama ve güvenliği denetleyen’ tüm Beyrut liman yetkililerinin ev hapsine alınmaları kararını aldığı ifade edildi.

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