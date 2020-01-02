Beyrut uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut

İSTANBUL, (DHA)- Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 30 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı. TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti pilotunun "Destinasyon Beyrut" anonsu yapmasıyla ilgili konuşmalar ses kaydına yansıdı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya’dan Lübnan'a kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada aralarında pilotların da olduğu havacılık çalışanı 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Osaka-İstanbul ve İstanbul- Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, Beyrut’a 30 Aralık Pazartesi sabahı havalanan TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı kalkış konuşmaları da ortaya çıktı. Saat 05:08’den itibaren kule ile kalkış için konuşmaya başlayan iş jetinin pilotunun, Beyrut’a gitmek için hazırlık yapmasıyla ilgili kule görevlisi ile yaptığı diyalog ses kaydına da yansıdı.