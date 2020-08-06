Beyrutlular şokta: Kıyamet gibiydi

DW’ye konuşan Lübnanlı bir doktor patlamanın ardından yaşananları "kıyamet gibi" diye anlattı. Patlamanın ülkede toplumsal öfkeyi tetiklemesinden endişe ediliyor.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Salı günü meydana patlamanın ardından uyuyabilenler dün sabaha sarsıntı ve öfke duygusuyla uyandı. Lübnanlı yetkililerin sebebini Beyrut Limanı'nda depolanmış 2 bin 700 tonluk amonyum nitrat olarak gösterdiği patlama, kentin önemli bir bölümüne zarar verdi, kentin uzak noktalarında dahi camların kırılmasına sebep oldu. Patlamadan şans eseri kurtulan ve Eşrefiye mahallesindeki bir hastanede çalışan Lübnanlı doktor Fred Bteich, gece boyunca insanların acil servise akın edişini bir savaş sahnesine benzeterek "kıyamet gibiydi" diye tasvir ediyor. DW'ye yaşadıklarını anlatan Bteich, "Bazı insanları ameliyata aldık. İsimlerini, nerede olduklarını ya da akrabaları olup olmadığını bilmiyorduk. Dehşet verici şeyler gördük. Tıbben ölmüş insanları sırf bir şeyler yapabilmek adına ameliyata aldığımız oldu. Bazen de dört beş yaşındaki çocukları... Çok fazla kayıp olacak bana kalırsa" dedi.

"Hiroşima gibiydi" Bteich, ayrıca "Patlamaya sebep olduğu düşünülen amonyum nitrat maddesinin insan vücudunda yıkıcı etkileri olduğu ve vücutta tepkilerinin birkaç yıl sonra görüldüğüne" de dikkat çekti. Yetkililerden son gelen açıklamalara göre patlamada şimdiye kadar 135 kişinin can verdi. Kentte 4000'den fazla da yaralı var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Lübnanlı doktor Bteich de "Herkes bu felaketten zarar görmüş birisini tanıyor. Tıpkı Hiroşima gibiydi" diyor. Patlamanın yakınında yaşayanların çoğunun evi ya yıkıldı ya da hasar gördü. Bu da yaşanan travmanın üzerinde bir de barınma problemini getirdi. Beyrut Valisi Marvan Aboud'a göre patlamanın ardından 300 bin kişi evsiz kaldı. Patlamadan daha az etkilenen Beyrutlular sosyal medyada #Evlerimizaçık etiketi altına telefon numaralarını ve adreslerini yazarak yatacak yeri olmayanlara evlerini açtı. Bu dayanışmaya ülkenin dört bir yanından da destek geldi. Patlamanın olası sonuçları Öte yandan patlamanın sonuçlarını şimdiden kestirmek için erken olsa da analistler sorumlulara duyulan öfkenin büyük bir siyasi kırılma yaşatacağı görüşünde. DW Muhabiri Razan Salman, "Bu olayın ardından sorumlular araştırılmaya başlandığında, yeni bir kaotik durum ortaya çıkacak. Çünkü Lübnan halkının yetkililere güveni yok denecek kadar az" derken Lübnan'ın Ekim ayından beri bir ekonomik krizde olduğuna da dikkat çekiyor.