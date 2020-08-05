Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat mı patladı?

Patlamanın gerçekleştiği limanda 2 ton 750 ton amonyum nitrat depolandığı açıklandı.

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, patlamanın kurbanları için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Yaralı sayısının yüksek olması nedeniye can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ise hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Lübnan Başbakanı Diyab, patlamanın meydana geldiği liman bölgesinde tahminen 2 bin 750 ton tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan depolanmış olduğunu açıkladı.

Ancak Diyab, patlamanın bir saldırı olup olmadığı ya da arkasında siyasi neden bulunup bulunmadığı konusunda bir yorum yapmadı. Lübnanlı yetkililer, patlamanın depodaki amonyum nitrattan kaynaklandığını tahmin ederken patlamanın nedeni hâlâ araştırılıyor.

Füze ve gübre üretiminde kullanılan amonyum nitratın yüksek sıcaklıklarda patlayabildiği belirtiliyor.

YOLA ÇIKMASINA İZİN VERİLMEYEN GEMİ

Bu kadar yüksek miktardaki amonyum nitratın Beyrut'ta bulunmasının sebebinin ise 2013 yılında farklı gerekçelerle yoluna devam etmesine izin verilmeyen bir yük gemisi olduğu belirtiliyor.