Beyrut’ta 400’e yakın yaralı

Cumartesi günü yeniden sokağa çıkan eylemcilere güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu yaşanan çatışmalarda yaralanların sayısı 400’e yaklaştı.Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde yaralanan göstericilerin sayısının 400’e yaklaştığı bildirildi. Lübnan Kızıl Haç'ı ve sivil koruma birimi, güvenlik güçlerinin yaraladığı gösterici sayısının en az 377 olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü şiddete sahne olan eylemler, yaklaşık üç aydır devam eden gösterilerin en kanlı günü olarak kayıtlara geçti. Ülkede, Başbakan Said el Hariri’nin geçen yıl Ekim ayında istifa etmesinin ardından hala yeni hükümetin kurulamaması ve giderek kötüleşen ekonomik durum, göstericileri yine sokağa dökmüştü.

Parlamento binası yakınlarında toplanan eylemcilerden maskeli bir grup göstericinin, protestolara göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale eden güvenlik güçlerine taş, saksı, ağaç dalı ve trafik levhası gibi cisimler fırlattığı bildirildi. Olaylarla ilgili olarak yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, ANI haber ajansı, savcılığın bu kişilerin serbest bırakılması için talimat verdiğini duyurdu. Aktivistlerin bugün için de parlamento yakınlarında gösteri çağrısı yaptığı belirtilmişti.