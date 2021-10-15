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Beyrut'ta 7 kişinin öldüğü kanlı protesto sonrası 19 kişi gözaltına alındı

15.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yedi kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya karıştıkları suçlamasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Beyrut'ta 7 kişinin öldüğü kanlı protesto sonrası 19 kişi gözaltına alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yedi kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya karıştıkları suçlamasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Şii Müslümanların protesto gösterisi sırasında başlayan silahlı çatışmada, düzinelerce kişi de yaralandı. Reuters haber ajansı ölenlerin Şii olduklarını bildiriyor.

Protesto gösterisi, geçen sene Beyrut limanında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmaya karşı düzenleniyordu.

Gösteriyi organize eden Hizbullah, protestocuların üzerine çatılardan ateş açıldığını açıkladı.

Hizbullah ölümlerin sorumlusu olarak da Hristiyan grupları suçladı.

2020 Ağustos ayında, 219 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası başlayan soruşturma ülkede büyük bir tansiyon gölgesinde sürüyor.

Kentin büyük bir bölümüne ciddi hasar veren patlama için henüz kimse mahkeme karşısına çıkarılmadı.

Hizbullah ve müttefikleri, soruşturmayı yürüten hakimin "taraf" olduğunu öne sürüyor. Ancak kurban aileleri soruşturmanın devamını istiyor.

Kanlı protesto gösterisi, Adalet Sarayı önünden başladı ve hakim Tarık Bitar'ın görevden alınması çağrıları ile ilerledi.

RPG tipi roket atarlar da kullanıldı

Silah sesleri ise protestocu grup, Tayouneh-Badaro'deki kavşağı geçerken duyuldu.

Şii ve Hristiyan milisler oldukları düşünülen karşıt gruplar arasında, otomatik silahlar ve RPG tipi roket atarların kullanıldığı çatışma çıktı.

Çatışma birkaç saat boyunca devam etti.

Hayatını kaybedenler arasında, evinde seken bir kurşunla hayatını kaybeden bir kadın da bulunuyor.

Çatışma sırasında kaçışan siviller

BBC muhabiri Anna Foster: Şimdilik, huzursuz bir ateşkes var

Tayouneh ve çevresinde sokaklar halen kalın bir kırılmış cam tabakası ile kaplı durumda.

Bu bölgede yaşayan aileler, çatışmanın yeniden başlaması ihtimali ile geceden evlerini terk etti.

Cumhurbaşkanı Aoun, Lübnan'da tarafların yeniden silah kullanmaya başlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak bölünmeler derinlere uzanıyor.

Şii politikacılar, hakim Tarık Bitar'ı taraf olmakla suçluyor.

Gözaltı sayısı artıyor

Ancak hayatını kaybeden kurbanların aileleri, Bitar'ı destekliyor ve vekillerin adaleti engellemeye çalıştığını savunuyor.

Ordu çatışma sonrası sokağa çıktı

Şu an için huzursuz bir ateşkes sağlandı. Ama şimdi tüm taraflar, soruşturmanın ne tarafa evrileceğini merak ediyor.

Ordu, sorumluların yakalanması için hareket geçti ve sokaktaki silahlı kişilerin vurulacağı uyarısını yaptı.

Sonrasında yapılan açıklamada, aralarında bir Suriyeli'nin de olduğu iki taraftan da 9 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Akşam saatlerinde gözaltına alınan kişilerin sayısı 19'a çıktı.

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