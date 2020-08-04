Beyrut'ta büyük patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen patlama, büyük bir şok dalgasına ve kentin üzerinde dumanlara yol açtı.

Ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı

Fakat AFP ajansına konuşan bir güvenlik kaynağı, onlarca yaralının olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, patlamanın liman bölgesindeki antrepolarda gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, etraftaki binaların camlarının kırıldığı görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

