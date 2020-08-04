Beyrut’ta Büyük Patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi.
Şehrin birçok bölgesinden hissedilen patlama sonrasında büyük bir duman bulutunun gökyüzünü kapladığı görüldü.
Beyrut kent merkezinde bulunan AP haber ajansı muhabiri, yaralılar gördüğünü ve patlamanın büyük hasara yol açtığını bildirdi.
AP haber ajansı, yerel televizyonların, patlamanın Beyrut limanı yakınlarında yaşandığını aktardığını belirtti.
Lübnan Sağlık Bakanı, patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük hasar oluştuğunu söyledi.
Patlama, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 14 Şubat 2005'te suikast sonucu öldürülen Refik Hariri davasında karar açıklayacağı hafta meydana geldi.
İran destekli hizbullah üyesi 4 sanığın yargılandığı davada kararın Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sanıklar suçlamaları reddediyor.