Beyrut'ta can kaybı 137'ye yükseldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın karşı karıya kaldığı insanlık dramından çıkışını mümkün kılacak bir kalkınma anlaşması hedefliyor. Bunun temelini oluşturacak bilgiyi sağlamak ve görüşmeleri yürütmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı bugün patlamanın olduğu Beyrut'a gidiyor. Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Lübnanlı mevkidaşı Michel Aoun, Başbakan Hasan Diyab ve Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile görüşeceği duyuruldu.

Macron Lübnan için bir kalkınma anlaşması istiyor

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede askerlerin, Kızılhaç çalışanlarının ve gönüllülerin enkaz altından kurtarma çabalarının binaların yıkılma tehlikesi yüzünden güçlükle yürütülebildiği belirtiliyor. Yaklaşık 300 bin kişinin de evsiz kaldığı açıklanmıştı.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.Beyrut Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede uluslararası yardım örgütü Kızılhaç, yaklaşık 100 kişinin de hala kayıp olduğunu bildiriyor.

Fransa'nın hedeflediği kalkınma anlaşmasının taraflarının kimler olacağı ve uluslararası toplumun dahil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bilinmiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, uzun süredir siyasi ve ekonomik krizde olan ülkeyi reformlar yapmaya çağırmıştı. Lübnan, 1943 yılına kadar Fransa'nın sömürgesi olduğunda iki ülke arasında bugün hala yakın bir siyasi bağ bulunuyor.

Uzmanlar, yıllarca iç savaş yaşayan, son senelerde ise ekonomik krizi derinleşen, koronayla birlikte halkı giderek daha da fakirleşen Lübnan'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesine sahne olduğu yorumunu yapıyor.

Almanya'dan yardım ekipleri bölgede

Alman ordusu da Lübnan'daki patlama sonrasında ağır hastaların nakliyesi ve tedavisinde kullanılabilecek "uçan yoğun bakım istasyonu" diye nitelenen uçağını hazır tuttuğunu duyurdu. Yarın sabah da bölgedeki tıbbi ihtiyacı belirleyecek bir ekibin Beyrut'a uçacağı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler misyonu UNIFIL kapsamında Akdeniz'de bulunan Alman savaş gemisi "Ludwigshafen am Rhein" da bu sabah misyonuna ara vererek Kıbrıs'tan bölgeye doğru yardım amacıyla yola çıktı. Alman hava kuvvetlerinin, Lübnan hava kuvvetleri ve ülkenin kriz yönetimi ile birlikte 96 saatte seyyar bir sahra hastanesi kurmak üzere alarma geçtiği duyuruldu. Alman Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'ta görev yapan Kızılhaç'a 1 milyon doğrudan yardım verileceğini açıkladı.