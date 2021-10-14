Beyrut’ta Göstericilere Ateş Açıldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir protestocu gruba açılan ateşte en az beş kişi hayatını kaybetti. Protesto gösterisi Hizbullah’ın çağrısıyla geçen yıl Beyrut limanında yaşanan büyük patlamayı soruşturan yargıcın görevinden alınması talebiyle düzenlenmişti.

Lübnan’da son yıllarda düzenlenen en büyük saldırı, 2020 yılının Ağustos ayındaki liman patlamasına yönelik soruşturmadan kaynaklanan krizin gittikçe büyüdüğünü gösteriyor. Kriz hükümetin ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle mücadele çabasına da gölge düşürüyor.

Yerel televizyonlar çevredeki binalardan seken mermilerin ve açılan ateşten kaçarak saklanacak yer arayanların görüntülerine yer verdi.

Askeri bir kaynağa göre ölenlerden biri kurşunların evinde isabet ettiği bir kadındı. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin hepsinin Şii olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan tanıklara göre yakındaki bir okulda öğretmenler küçük çocukları elleri başlarının üstünde yüzüstü yere yatırdı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ateşin protestocuların Hıristiyan ve Şii Müslümanlar arasında bölünmüş bir mahalledeki kavşaktan geçtikleri sırada açıldığı belirtildi.

Çatılardan ateş açıldı

Hizbullah ve müttefiki Şii Emel Hareketi, protestoculara çatılardan ateş edildiğini ve başlarının hedef alındığını belirterek saldırının Lübnan’ı çatışmaya sürüklemek amacıyla düzenlendiğini iddia etti.

Başbakan Necip Mikati sükunet çağrısı yaparken ordu bölgede çok sayıda asker konuşlandırdı ve sokakta gördükleri silahlı kişilere ateş açacağı uyarısında bulundu.

Askeri bir kaynağa göre saldırı Hıristiyan Ayn el Remmaneh semtinde başladı ve daha sonra karşılıklı ateşe dönüştü.

Hizbullah’a ait el Manar televizyonu iki kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok yaralını hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Bölgede saatler boyunca çatışma ve patlama sesleri duyuldu. Reuters haber ajansına konuşan tanıklar bunların roket güdümlü el bombaları olabileceğini belirtti.

Soruşturma siyasi gerilimi arttırdı

Beyrut’ta 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan ve şehrin büyük kısmını yerle bir eden liman patlamasına yönelik soruşturma ülkede siyasi gerilimi arttırmış durumda.

İran tarafından desteklenen silahlı Hizbullah, soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar’ın görevinden alınması çağrısı yapıyor ve yargıcı taraflı olmakla suçluyor.

Soruşturmaya yönelik tepkiler yeni kurulan hükümetin ekonomik krizle mücadele çabalarına da gölge düşürüyor.

Hizbullah’la bağlantılı yetkililer sorgulandı

Yargıç şimdiye kadar limanda büyük miktarda amonyum nitrat depolanmasıyla meydana gelen patlamada ihmal şüphesiyle Hizbullah’la bağlantısı olanlar dahil bir dizi üst düzey siyasetçiyi ve güvenlik yetkilisini sorguya çekti.

Bunların hepsi ihmal iddialarını reddetti.

Hizbullah üyelerinden hiçbiri soruşturmada doğrudan suçlanmasa da grup yargıç Bitar’ın soruşturmayı siyasileştirdiğini ve belli kişiler üzerinde odaklandığını söylüyor.

Bunlar arasında Şii Emel Hareketi’nden Hizbullah’ın yakın müttefikleri ve üst düzey isimler de var.

Perşembe günü bir mahkeme Bitar hakkında yapılan yasal bir suçlamayı reddetti ve soruşturmasına kaldığı yerden devam etmesi izni verdi.

