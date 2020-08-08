Beyrut'ta hala 60 kişi kayıp

Salı günü meydana gelen patlamada resmi verilere göre en 154 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz salı gerçekleşen patlamayla ilgili bilgi veren bir Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen hala 60'tan fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Lübnanlı yetkili, "Ölü sayısı 154. Bu kişilerden 25'inin kimliği henüz tespit edilemedi" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Ayrıca 60'tan fazla kişi de hala kayıp" diye ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 5 bin kişiden en az 120'sinin durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

Trump: Herkes yardım etmek istiyor!

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Lübnan'a yönelik yardımlarla ilgili olarak, telekonferans yöntemiyle yarın yapılacak uluslararası toplantıya katılacağını açıkladı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, "Başkan Macron, Lübnanlı liderler ve dünyanın çeşitli bölgelerinden liderlerle Pazar günü bir konferans görüşmesi yapacağız. Herkes yardım etmek istiyor!" ifadesini kullandı.