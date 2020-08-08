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Beyrut'ta hala 60 kişi kayıp

08.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrası 60'tan fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Beyrut'ta hala 60 kişi kayıp

Salı günü meydana gelen patlamada resmi verilere göre en 154 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz salı gerçekleşen patlamayla ilgili bilgi veren bir Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen hala 60'tan fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Lübnanlı yetkili, "Ölü sayısı 154. Bu kişilerden 25'inin kimliği henüz tespit edilemedi" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Ayrıca 60'tan fazla kişi de hala kayıp" diye ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 5 bin kişiden en az 120'sinin durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

Trump: Herkes yardım etmek istiyor!

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Lübnan'a yönelik yardımlarla ilgili olarak, telekonferans yöntemiyle yarın yapılacak uluslararası toplantıya katılacağını açıkladı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, "Başkan Macron, Lübnanlı liderler ve dünyanın çeşitli bölgelerinden liderlerle Pazar günü bir konferans görüşmesi yapacağız. Herkes yardım etmek istiyor!" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Trump, Avn'la yaptığı görüşmede Lübnan'a yardım taşıyan üç Amerikan uçağının yola çıktığını bildirdiğini aktardı.

Arap Birliği'nden açıklama

Avn ile görüşen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Lübnan'a her türlü yardımı yapmak için seferber olacaklarını söyledi.

Görüşme sonrası Beyrut'ta gazetecilere konuşan Ebu Gayt, Arap Birliği olarak patlamaya ilişkin soruşturmaya da yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut'a gitti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Beyrut'a gitti. Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut'ta, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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