HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyrut'ta patlama: Görgü tanıkları anlatıyor

Beyrut'ta patlama: Görgü tanıkları anlatıyor

05.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen ve en az yüz kişinin ölümü, 4.000'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi. Bazı görgü tanıkları, kentte büyük yıkıma yol açan ve 240 km uzaklıktaki Kıbrıs'ta bile hissedilen patlama için "Atom bombası gibiydi" dedi.

Beyrut'ta patlama: Görgü tanıkları anlatıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen ve en az yüz kişinin ölümü, 4.000'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi. Bazı görgü tanıkları, kentte büyük yıkıma yol açan ve 240 km uzaklıktaki Kıbrıs'ta bile hissedilen patlama için "Atom bombası gibiydi" dedi.

Mahrouhie Yerganian adlı 73 yaşındaki bir emekli öğretmen, "Etrafımızdaki tüm binalar yıkıldı. Bu ülkede her şeyi yaşadım. Ama hiç böyle bir şeye tanık olmadım. 1975-90 yılları arasındaki iç savaşta bile böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Kilometrelerce uzaklıktaki evlerin camlarını kıran, arabaları havaya uçuran ve kenti savaş alanına çeviren patlamadan sonra kentte büyük bir kaos yaşandı.

Kentin üzerini büyük bir duman ve toz tabakası kaplarken, patlamaları ne olduğunu anlamaya çalışan insanların çığlıkları ve sirenler izledi.

Walid Abdo adlı bir öğretmen, "Nükleer patlama gibiydi" dedi.

'Daha kötü bir zamanda olamazdı'

Beyrut'taki BBC muhabiri Rami Ruhayem, ülkenin derin bir ekonomik krizden geçtiği bir dönemde, koronavirüs salgınının ortasında yaşanan felaket için "Patlama daha kötü bir zamanda olamazdı" diye konuştu. Ruhayem, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sirenler çalıyor, ambulanslar tıkanan trafikte patlamanın olduğu bölgeye ilerlemeye çalışıyordu. Yüzlerce insan saniyeler içinde evlerini kaybetti, yaşadıkları yerler cam ve enkaz yığınlarına dönüştü."

Lübnan

BBC'ye konuşan Hadi Nasrallah adlı bir görgü tanığı da şunları söyledi:

"Alevleri gördüm. Daha patlama olmamıştı. Hemen içeri girdik. Patlamadan sonra birkaç saniye hiçbir şey duyamadım. Kulaklarım sağır olmuştu. Sonra arabaların, dükkanların, evlerin üzerine cam kırıkları yağmaya başladı. Beyrut'un her yerinde insanlar birbirlerini arıyorlardı. Herkes; kilometrelerce uzaklıktaki insanlar bile aynı şeyi anlatıyordu, kırılan camlar, sarsılan binalar ve şiddetli bir patlama.

"Şoke olmuştuk. Çünkü genelde bir patlama olunca sadece bir bölgede bunlar yaşanırdı. Ama bu sefer tüm Beyrut, hatta Beyrut'un dışındaki yerlerde de aynı şeyler oldu."

Lübnan

Sunniva Rose adlı bir gazeteci ise yerel saatle 18.08'de meydana gelen patlamadan sonraki kaos anını şöyle anlattı:

"Akşam arabamla Beyrut'a gelirken hava daha aydınlıktı. Bir anda kaos başladı. Tüm caddeler cam parçalarıyla, molozla kaplandı. Binalar çöktü. Limana vardığımda asker bölgeyi kapatmıştı. İkinci bir patlama tehlikesine karşı bizden buradan uzak durmamızı istediler.

"Hava kararmıştı ve kentin üzerinde hâlâ dumanlar yükseliyordu. Tüm şehir karanlıkta kalmıştı. İnsanlar kanlar içindeydi. Sokaklarda yürümek imkansızdı. Elindeki ilk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacakTürkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak
Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

Lübnan ekonomisinin can damarı Beyrut Limanı'yla ilgili bilinmesi gerekenler

Ekonominin can damarı Beyrut Limanı'yla ilgili bilinmesi gerekenler

Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat mı patladı?

Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat mı patladı?

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Mantar bulutu nedir, neden olur? Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne anlama gelmektedir?

Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.