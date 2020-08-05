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Beyrut'ta patlama: "İhmalde sorumluluk kimin?"

05.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Beyrut’taki patlamanın kaynağı olarak görülen amonyum nitratın limanda tutulmasında sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor.

Beyrut'ta patlama: "İhmalde sorumluluk kimin?"

Uzun yıllardır bölgeden bildiren gazeteci Levent’e göre, sorumluluk hükümette.Uzun süredir siyasi çalkantılara sahne olan Lübnan'da Salı akşamı meydana gelen patlamanın ardından ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği tartışılıyor.

Başkent Beyrut, özellikle de liman bölgesi patlama nedeniyle ağır hasar aldı. Patlamanın ardından resmi verilere göre halkın yüzde 45’inin yoksulluk sınırının altında olduğu Lübnan’da ekonomik sıkıntıların artmasından, siyasi krizlerin körüklenmesinden endişe ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya neden olduğu tahmin edilen amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklaması, "Bu ihmalde suç kimde?" sorusunu akla getirdi.

Uzun yıllar Beyrut'ta görev yapmış olan gazeteci Hediye Levent'e göre riskli olduğu bilinmesine rağmen kimyasalların bölgede tutulmasında sorumluluk Lübnan hükümetinde.

Lübnan siyasi krizlerin yanı sıra ekonomik çalkantılarla da boğuşuyor. Korona salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde meydana gelen patlamanın ülkedeki ekonomik istikrarsızlığı daha da tırmandırmasından endişe ediliyor. Ülke yasta ama siyasi tartışmalar sürüyor.

Hediye Levent

© Deutsche Welle Türkçe

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