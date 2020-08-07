Beyrut'ta patlamayla ilgili 16 kişi gözaltında

Soruşturmanın bağımsız yapılacağına inanmayan göstericiler ise sokağa çıktı. Protesto gösterilerinde çok sayıda eylemci yaralandı.Beyrut Limanı'nda Salı günü meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak 16 kişi gözaltına alındı. Lübnan haber ajansı NNA'nın Lübnan Askeri Mahkemesi Yargıcı Fadi Akiki'ye dayandırdığı habere göre yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 kişinin de ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Beyrut Limanı'nın idaresinden sorumlu yöneticiler ile gümrük idaresi görevlileri de bulunuyor.

Gözaltına alınan kişilere tam olarak hangi suç veya suçların yöneltildiği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Askeri yargıç Akiki, patlamaya dair bütün detayların aydınlatılması için çabaların sürdüğünü, soruşturma tamamlanana kadar da limanın kuzeyindeki sanayi bölgesinin kapalı tutulacağını açıkladı. Akiki, limanla ilgili denetimden de ordu ve ülkenin iç güvenliğinden sorumlu birimlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya 2013 yılında Gürcistan'dan Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan Moldova bandralı Rhosus adlı geminin taşıdığı yüksek miktardaki amonyum nitrat maddesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Geminin yolculuk sırasında arızalandığı, arıza nedeniyle Beyrut Limanı'na yanaştığı, yasal eksiklikler nedeniyle geminin yoluna devam etmesine izin verilmediği ve gemide bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın limanda depolandığı belirtiliyor.