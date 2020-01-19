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  4. Beyrut’ta protesto: 90 yaralı

Beyrut’ta protesto: 90 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut’ta son 2 günde protestolar nedeniyle yaralanma sayısının 470’i bulduğunu açıkladı.
Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular polise taş ve sokak tabelalarını fırlatarak karşılık verdi. Yerel medya ise 2 gazetecinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
Lübnan’da aylardır süregelen protestolar, politik yolsuzluk ve ekonomik bozulma nedenleriyle baş göstermişti.

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