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  4. Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı

Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:19 | Son Güncelleme

Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı

Beyrut'ta göstericiler, Lübnan Merkez Bankası önünde ülkedeki bankacılık politikalarını protesto etti.

Gösteride, bankaya molotof kokteyli atılmasının ardından toplanan protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı.

Lübnan'da Hassan Diyab dört haftadır hükümeti kurmai çalışmalarını sürdürürken, henüz ilan edilmemiş kabine protestocuların itirazlarıyla karşı karşıya kalıyor. Protestocular sosyal medya hesaplarından iktidara karşı sivil itaatsizlik eylemleri çağrısında bulunuyor.

Ülkedeki ekonomik krize çözüm bulunmasını isteyen halk hareketi, kurulacak hükümetin parti temelli olmayan, ekonomik ve siyasi sorunların üstesinden gelebilecek teknokratlardan oluşması talebinde ısrar ediyor.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik kriz nedeniyle çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

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Beyrut ekonomik kriz Lübnan Lübnan Merkez Bankası

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